Без ножа за 3 секунды: Как быстро почистить киви (видео)

Александр Огородников, автор популярного украинского блога "Красивые рецепты. Юмор. Мотивация", базирующийся в Швеции и посвященный кулинарным и жизненным аспектам, поделился полезным лайфхаком по очищению киви от кожуры с помощью обычной чайной ложки.

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В своем сообщении в Instagram блоггер спросил своих читателей о любимых фруктах, раскрыв при этом, что он особенно пристрастился к разнообразию фруктов, за исключением, возможно, грейпфрута.

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"Видимо, грейпфрут не очень сильно, но тоже уйдет, если ничего, кроме него, нет", – пошутил Огородников.

Сам профессиональный повар посоветовал, как быстро и эффективно отделить мякоть киви от его кожуры, не используя ни нож, ни разрезку на половину. Этот простой лайфхак заключается в обрезке обоих концов плода, после чего чайной ложкой следует продвинуться под кожуру и вращать вокруг плода. После этого, осторожно извлекайте чайной ложкой мякоть, и плод с большим комфортом выходит через один из обрезов.

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