Без плиты и микроволновки: стюардесса поделилась секретом разогрева пищи

Стюардессы раскрыли секрет, как подогреть пищу без микроволновки. В TikTok стюардесса Джейд Наоми показала, как подогреть пищу без микроволновки, духовки или плиты.

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Оказывается, для этого понадобятся обычные полиэтиленовые пакеты и горячая вода, заверила женщина.

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Суть метода заключается в том, что продукты, предназначенные для разогрева, помещаются в контейнер, затем плотно завязываемый полиэтиленовый пакет. Затем эту конструкцию укладывают еще в один пакет и заливают горячей водой.

При необходимости можно использовать дополнительные пакеты для предотвращения протекания. Процесс разогрева занимает от 30 до 45 минут.

Наоми говорит, что этот метод часто используют бортпроводницы, поскольку на борту самолета нет возможности подогреть пищу традиционными способами.

Как отмечает Наоми, этот метод не идеален. Он может быть неудобным и требует некоторого времени. Однако он может быть полезен в ситуациях, когда нет доступа к кухне или возможности использовать традиционные кулинарные устройства.

Предлагаем узнать, почему нельзя закрывать дверцу микроволновки сразу после использования.

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