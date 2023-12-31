Безалкогольное шампанское на Новый год, которое можно и детям: два рецепта

Во время празднования Нового года нужно позаботиться о "праздничных напитках" не только для взрослых, но и для детей, или для гостей, не употребляющих алкоголь.

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Однако это не означает, что ваше празднование должно быть скучным. Мы предлагаем вам рецепты безалкогольного шампанского, которое не только удовлетворит ваши вкусовые рецепторы, но и станет полезным напитком.

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Пряный коктейль

Ингредиенты:

Литр воды

150 г меда

150 г сахара

Два лавровых листа

По 5 г корицы, гвоздики, имбиря, кардамона и мускатного ореха.

Горсть изюма

Как готовить:

Вскипятите воду и добавьте сахар, пряности и мед. Проварить все в течение 15 минут на медленном огне.

После охлаждения смеси разлейте ее в стеклянные бутылки. Добавьте изюм – по 6-7 штучек в каждую бутылку. Плотно закройте бутылки и оставьте в холодильнике на настаивание.

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"Освежающее шампанское"

Используйте следующие ингредиенты на одну порцию: яблоко, сок из трех лимонов, 75 г сахара, несколько мяты и содовая.

Засыпьте сахар в кастрюлю, добавьте лимонный сок и разогрейте на маленьком огне, помешивая.

Добавьте нарезанные яблоки и мяту, доведите до кипения под крышкой и оставьте остыть.

Добавьте содовую, разлейте в бокалы – празднуйте.

Эти напитки станут великолепной альтернативой алкогольным вариантам и придадут особый шарм вашему праздничному застолью.

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