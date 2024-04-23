Безупречный нюд: визажистка открыла секреты выбора помады для каждого тона кожи

Выбор идеального нюдового оттенка для губ может стать настоящим вызовом. Эта задача требует внимания ко многим деталям, чтобы гармонично дополнить макияж, который должен быть почти не заметным.

Мелисса Джилотти, профессионал в сфере визажа, поделилась с изданием Body+Soul своими рекомендациями по выбору нюдовой помады. Она подчеркнула, что к нюдовым оттенкам относятся карамельные, персиковые, приглушенные розовые, розово-коричневые и более насыщенные мокко и коричневые тона, которые следует подбирать, исходя из уникального природного цвета кожи.

Для выбора идеального цвета косметики, специалист по макияжу рекомендует сначала установить тон вашей кожи. Обратите внимание на оттенок ваших вен, которые просвечиваются через кожу. Венозный цвет, склоняющийся к фиолетовому или синему, свидетельствует о холодном подтоне кожи, а зеленый - о теплом. Если же вены имеют сине-зеленый цвет, то ваша кожа имеет нейтральный подтон.

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Исходя из этого, выбирайте палитру помад, соответствующую вашему тону кожи. Для лиц с холодным подтоном кожи подойдут помады розовых и персиковых цветов. В то время как для теплого подтона кожи идеально подойдут оттенки меда, карамели, терракоты и абрикоса.

Мелисса советует: "Выбирайте помаду на несколько тонов светлее или темнее цвета вашей кожи, но избегайте идентичного цвета". Помада, совпадающая с тоном кожи, может придать лицу чрезмерную бледность.

Для дополнения помады, визажистка советует выбрать карандаш или подводку на 3-4 тона темнее. Чтобы избежать устаревшего вида, характерного для 90-х, она предлагает аккуратно растушевывать край подводки с помощью специальной кисточки для губ перед нанесением помады. Такой подход позволит создать образ, который будет одновременно естественным и изысканным.

Напомним, ранее мы рассказывали, как визуально увеличить губы.

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