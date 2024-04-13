Безвозвратно испортите: какие вещи категорически нельзя стирать вместе
Чтобы одежда служила долго и радовала безупречным видом, важно знать, какие вещи нельзя стирать вместе. Неправильная стирка может привести к линьке, образованию пятен, повреждению деликатных тканей, а в худшем случае – к порче любимых вещей.
Поэтому перед тем, как забрасывать вещи в стиралку, следует осуществить сортировку по цвету. Кроме того, не забудьте, что очень грязные вещи лучше не стирать со светлым. Об этом пишет Апостроф.
Вот несколько ключевых правил сортировки белья:
- Разделите по цвету: Белые вещи стирают отдельно от цветных, ведь краска из ярких тканей может перейти на свет.
- Тип ткани: Нежные ткани, такие как шелк, шерсть и кашемир, нуждаются в особом уходе. Их стирают вручную или в стиральной машине на деликатном режиме с использованием специальных средств.
- Температура воды: Разные ткани нуждаются в стирке при разной температуре. Хлопок и синтетика выдерживают горячую воду, а вот щекотливые ткани могут "сесть" или потерять форму.
- Степень загрязнения: Сильно загрязненные вещи стирают отдельно от вещей с легким загрязнением во избежание повторной стирки.
Отдельного внимания требуют:
- Полотенца и постельное белье: Их стирают отдельно от одежды, ведь они могут собирать волокна из других вещей.
- Носки и нижнее белье: Эти вещи стирают отдельно из гигиенических соображений.
- Джинсы: Молнии и другие металлические элементы на джинсах могут повредить щекотливые ткани.
- Перед стиркой их рекомендуется вывернуть наизнанку, чтобы ворс не оседал на других вещах.
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Напомним, мы уже писали, как правильно стирать одежду, чтобы сохранить ее качество.
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