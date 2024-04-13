Безвозвратно испортите: какие вещи категорически нельзя стирать вместе

Чтобы одежда служила долго и радовала безупречным видом, важно знать, какие вещи нельзя стирать вместе. Неправильная стирка может привести к линьке, образованию пятен, повреждению деликатных тканей, а в худшем случае – к порче любимых вещей.

Поэтому перед тем, как забрасывать вещи в стиралку, следует осуществить сортировку по цвету. Кроме того, не забудьте, что очень грязные вещи лучше не стирать со светлым. Об этом пишет Апостроф.

Вот несколько ключевых правил сортировки белья:

Разделите по цвету: Белые вещи стирают отдельно от цветных, ведь краска из ярких тканей может перейти на свет.

Белые вещи стирают отдельно от цветных, ведь краска из ярких тканей может перейти на свет. Тип ткани: Нежные ткани, такие как шелк, шерсть и кашемир, нуждаются в особом уходе. Их стирают вручную или в стиральной машине на деликатном режиме с использованием специальных средств.

Температура воды: Разные ткани нуждаются в стирке при разной температуре. Хлопок и синтетика выдерживают горячую воду, а вот щекотливые ткани могут "сесть" или потерять форму.

Разные ткани нуждаются в стирке при разной температуре. Хлопок и синтетика выдерживают горячую воду, а вот щекотливые ткани могут "сесть" или потерять форму. Степень загрязнения: Сильно загрязненные вещи стирают отдельно от вещей с легким загрязнением во избежание повторной стирки.

Отдельного внимания требуют:

Полотенца и постельное белье: Их стирают отдельно от одежды, ведь они могут собирать волокна из других вещей.

Носки и нижнее белье: Эти вещи стирают отдельно из гигиенических соображений.

Эти вещи стирают отдельно из гигиенических соображений. Джинсы: Молнии и другие металлические элементы на джинсах могут повредить щекотливые ткани.

Молнии и другие металлические элементы на джинсах могут повредить щекотливые ткани. Перед стиркой их рекомендуется вывернуть наизнанку, чтобы ворс не оседал на других вещах.

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Напомним, мы уже писали, как правильно стирать одежду, чтобы сохранить ее качество.

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