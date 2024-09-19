Благодаря этому простому методу орхидеи 'цветут непрерывно в течение 9 лет'

Орхидеи, известные своими изысканными цветами и прихотливостью, удивили цветоводов всего мира. Одна женщина поделилась невероятной историей о своей орхидее, цветущей непрерывно уже девять лет.

Шерида Сон А Хинг, опытная цветочница, рассказала Express, что ее орхидея не требует особого ухода. Растение стоит на солнечном подоконнике в стеклянной банке со специальной почвой для орхидей.

Несмотря на то, что в банке нет дренажных отверстий, корни растения чувствуют себя отлично благодаря использованию коры, обеспечивающей хороший дренаж.

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Секрет длинного цветения, по словам Шериды, заключается в простоте ухода. Она не использует сложных удобрений или специальных подкормок, а просто поливает растение и любуется его красотой.

Она поделилась несколькими простыми правилами по уходу, которые, по ее мнению, являются ключом к такому успеху:

Оптимальное освещение: орхидеи любят яркий, рассеянный свет. Поэтому Шерида размещает свои растения на подоконнике, где они получают достаточное количество солнечных лучей в течение дня.

Специальная почва: она использует специальную почву для орхидей, которая обеспечивает хорошую аэрацию корней.

Дренаж: несмотря на то, что Шерида не использует горшки с дренажными отверстиями, она утверждает, что кора в субстрате обеспечивает быстрый отток лишней воды, предотвращая застой влаги.

Регулярный полив: важно поддерживать субстрат слегка влажным, но не переувлажнять его.

Эксперт из садоводства также отмечает, что не использует никаких специальных удобрений или стимуляторов роста. Она просто любит свои растения и заботится о них с любовью.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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