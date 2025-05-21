Ближайшие друзья: какие породы кошек очень привязаны к хозяевам

Кошек часто считают независимыми и даже эгоистическими созданиями, которые не стремятся к чрезмерному контакту с людьми. Однако есть немало пород, способных устанавливать глубокую эмоциональную связь с хозяином.

Если вы ищете пушистого друга, который станет для вас источником покоя и тепла, стоит обратить внимание на породы, которые на самом деле любят человеческую компанию. Об этом пишет radioclub.

Шотландские вислоухие отличаются спокойным нравом и необычайной привязанностью к людям. Они очень любознательны, однако тяжело переносят одиночество и могут даже упасть в депрессивное состояние без внимания со стороны хозяина.

Кошки породы регдолл – воплощение домашнего уюта. Они мягки в поведении, ласковы, спокойны, и могут часами нежиться на руках. Такой кот не только будет сопровождать хозяина по всему дому, но и станет отличным компаньоном и для семьи, и для человека, который живет сам.

Сфинксы обожают тепло и контакт. Они постоянно ищут физическую близость, стремятся быть рядом, спят на груди или прыгают на руки. Им нужно не только тепло тела, но и душевный контакт с человеком.

Мейн-куны, хоть и выглядят строго, на самом деле очень кроткие. Они не навязываются, но их приверженность искренняя и постоянная. Такой кот всегда будет где-то рядом, даже если не просится на колени.

Менксы дружелюбны и игривые, хорошо ладят с другими домашними питомцами и детьми. Они любят активные развлечения и могут расстроиться, если не получают должного внимания.

Бурманские кошки обычно очень привязываются к одному человеку. Они всегда рядом, даже на прогулке не уходят далеко. Любят спать рядом и быть в эпицентре событий — где бы вы ни были, они будут пытаться быть рядом.

Тонкинезы – яркие представители ориентальных пород. Им по душе активный образ жизни, живой дом и постоянное общение с людьми. Это очень коммуникабельные и жизнерадостные кошки.

Сиамские кошки носят ярко выраженный характер. Они могут не доверять незнакомцам, но своего человека любят глубоко и искренне. Очень эмоционально переживают разлуку, могут долго ждать хозяина у двери.

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Бирманская порода отличается спокойствием и кротостью. Они не терпят грубого отношения и безразличия, но в ответ на заботу дарят нежность, доверие и любовь. Их легко адаптировать к новым условиям, если относиться к ним с уважением.

Кораты особенно ценят тихую, стабильную атмосферу. Они не любят шума и суеты, но еще хуже переносят одиночество. Эти коты образуют тесную связь со своими людьми и стремятся быть рядом постоянно.

Если вам нужен не просто домашний любимец, а настоящий эмоциональный партнер, среди этих пород вы найдете именно своего любимца.

Напомним, мы уже писали, почему кошки любят спать с хозяевами.

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