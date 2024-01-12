Блогер объяснил, как на украинском было 'глухое место', 'застой' и 'слякоть': Какие слова ликвидировал Союз

Многие украинские слова были принудительно вычеркнуты из обращения советской властью. В 30-х годах прошлого столетия россияне искореняли все украинское.

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Исчезло много самобытных и колоритных слов. Об этом рассказал известный блоггер Андрей Шимановский на своей странице в Instagram.

По его словам, советские власти хотели максимально приблизить украинский язык к русскому. Из-за этого "дармовис" стал "брелком", а "руйновище" превратилось в "розвалюху".

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На "дрібняки" начали говорить "дрібні гроші". Слова "ляпавиця", "сльота" и "хляпавка" заменили "слякоть".

"Безрух" стало "застоєм". А "закутень" стал "глухим місцем", как в русском языке "глухое место".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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