Блогер показал гениальный способ заблокировать дверь без замка: лайфхак с вилкой

Оказывается, что вилка может стать неотъемлемым ассистентом в блокировке межкомнатных дверей без замка. Бывают разные ситуации в которых этот трюк может пригодиться.

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Этот нестандартный метод блокировки межкомнатной двери может быть полезен, когда механизм замка выходит из строя или вообще его нет. Об этом нестандартном способе рассказал блоггер @ilusha_help в TikTok, и вот как его использовать.

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Согните зубцы вилки под углом 90 градусов так, чтобы кончики зубов входили в планку замка. Отломайте или обрежьте ручку вилки. Вставьте вилку в планку замка, убедившись, что изогнутые зубцы надежно зацепились за нее. Закройте дверь. Вставьте ручку вилки через зубцы. Это создаст барьер, который не позволит двери открываться внутрь.

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