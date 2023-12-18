Блогер показал, как просто убрать пятна от вина из ковра

Разлив пищи и напитков почти неизбежен в праздничный период. И ни одно такое разливание не вызывает большего страха, чем проливание красного вина.

Видео дня

Насыщенный цвет напитка, как известно, усложняет удаление пятна из ткани. Закери Позняк по химчистке Jeeves of Belgravia в Нью-Йорке в своем TikTok рассказал, что делать.

Чтобы выполнить его совет понадобится теплая вода, белый уксус, утюг и чистое полотенце. Сначала смешайте теплую воду и белый уксус и вылейте прямо на пятно.

Читайте также: Что насыпать на пятно от красного вина, чтобы легко от него избавиться: простой лайфхак

Затем это накройте полотенцем. Затем нужно нагреть утюг и прогладить поверх полотенца.

Не нужно пускать в него пару, просто дайте тепло сделать свое дело. Возможно, придется повторить это несколько раз, пока пятно не исчезнет до конца.

Если осталось покраснение, просто нанесите на пятно немного перекиси водорода.

Раньше мы писали о том, как бережно почистить манго с помощью бокала от вина.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !