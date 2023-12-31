Блогерша объяснила, как сохранить бананы свежими и вкусными до трех месяцев

Бананы обычно не хранятся долго, но есть один способ, который может сохранить плоды вкусными в течение месяцев. В то же время, они могут быстро стать коричневыми и кашеобразными, если хранить их в неправильном месте.

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Блогерша Николь Ренар отметила, что одна из самых распространенных ошибок, которую люди совершают, это замораживание целого банана. Об этом сообщает Express.co.uk.

Однако есть способ заморозить мягкие фрукты, чтобы они были вкусны долго. Бананы сначала очищают от кожуры, а не хранят целиком.

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Это предотвращает появление неприглядного коричневого цвета на кожуре и оставляет сердце лучше после размораживания. Очистите бананы и положите их в большой пакет на молнии.

Хотя некоторые люди предпочитают нарезать фрукты перед замораживанием, Николь предположила, что, сохраняя их целиком, легче отслеживать количество, которое составляет один банан.

Фрукты можно хранить в морозильной камере до трех месяцев, чтобы потом наслаждаться ими, словно они снова были свежими.

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