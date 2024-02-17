Блоггер показала эффективный способ избавиться от известкового налета в чайнике без белого уксуса

Известковый налет быстрее всего накапливается в чайниках. Особенно от этого страдают люди, у которых вода содержит большое количество кальция и магния.

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Несмотря на то, что употреблять его очень безвредно, налет может оставить немного горьковатый привкус. Для борьбы с налетом часто рекомендуют использовать белый уксус, однако есть лучший вариант, сообщает Express.co.uk.

Блогер Дженесса убеждает, что лимонная кислота действует лучше, чем белый уксус. По ее словам, кислота скорее удаляет налет и не оставляет запаха.

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"Использование лимонной кислоты для удаления известкового налета из моего чайника было столь простым и эффективным. Это будет мой любимый метод в будущем", - отметила она.

Чтобы использовать лимонную кислоту для удаления накипи из чайника, добавьте одну столовую ложку лимонной кислоты, наполните половину чайника водой, затем поставьте его для кипячения.

Воду с лимонной кислотой следует оставить настаиваться по крайней мере на час, однако результаты часто появляются мгновенно.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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