Блоггер показала, как легко 'оживить' черствый хлеб (видео)

Хлеб черствеет из-за того, что крахмал кристаллизуется, поглощая воду из хлеба. Технически влага все еще находится в хлебе, только в твердой кристаллической форме.

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Это означает, что хлеб можно оживить несколькими способами. Блоггерша Бекка поделилась в своем аккаунте TikTok, как сделать черствый хлеб снова свежим.

"Мне очень хотелось тостов на завтрак, и я не хотела их терять, а потом я увидела видео, как парень обливает черствый хлеб водой, а затем ставит его в духовку при 200C на пять минут", – рассказала она.

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Главное – нагреть хлеб до такого уровня, чтобы он мог впитать воду, не вызывая испарения влаги. Результаты будут продолжаться всего несколько часов, поэтому съешьте этот хлеб сразу.

В комментариях люди также посоветовали использовать микроволновку, чтобы оживить черствый хлеб. Достаточно поставить буханку над стаканом воды и разогреть.

Напомним, что хлеб можно заменить индийскими лепешками из цельозерновой муки атта. Их уникальность в том, что чапати (так называют эти лепешки) можно есть самостоятельно или наполнять разными начинками.

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