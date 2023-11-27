Блоггерша показала, как сделать колбасные цветы для мясной доски на праздники (видео)

Приближаются праздники, поэтому многие думают, как украсить праздничный стол. Одним из вариантов есть оформление мясной доски.

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В частности, из ломтиков колбасы можно сделать розы. Как украсить салями показала блогерша KaniPark в Tiktok.

Она рекомендует положить салями на край бокала так, чтобы образовался слой, полностью покрывающий его. Убедитесь, что кусочки салями перекрывают друг друга, а затем продолжайте прибавлять все больше и больше, пока вы не сможете добавить больше.

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Затем просто переверните бокал для вина туда, где вы хотели бы видеть розу салями на доске для мясных изделий. Вы можете сделать столько, сколько хотите.

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