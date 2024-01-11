Блоггерша показала необычный лайфхак для борьбы с конденсатом на окнах

Конденсат на окнах может вызвать ряд проблем. Это обычно происходит в домах, когда теплый воздух встречается с холодной поверхностью окон, что приводит к образованию капель воды.

Видео дня

Пользователь TikTok Sunnyisla попробовала доступный лайфхак, используя средство для мытья посуды. Об этом сообщает Express.co.uk.

Начиная с высушивания окна тканью из микрофибры, а затем кухонным полотенцем, она очистила окно от капель воды. Затем она нанесла небольшое количество жидкости для мытья посуды на ткань из микрофибры и размазала ее по всему окну.

Читайте также: Как избавиться от конденсата на окнах за 5 минут: три эффективных способа

Затем блоггерша оставила средство для мытья посуды на окне на ночь, чтобы проверить результаты на следующее утро. Этот метод сработал, образовав на стекле защитный барьер.

Напомним, что тюль белого цвета со временем непременно тускнеет, или даже становится желтым. Это происходит вследствие оседания пыли и грязи на поверхности ткани.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !