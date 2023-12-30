Блоггерша показала полезный новогодний лайфхак с пачкой чипсов (видео)

Сообразительная мать Клер Хупс из Великобритании поделилась полезным лайфхаком, как использовать пустую пачку из-под чипсов для хранения рождественских украшений, в частности гирлянд для елки.

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В своем видео на TikTok Клэр Хупс показала, как она ловко наматывает праздничные огни на пустой контейнер. Сначала она советует обмотать гирлянды вокруг пачки столько раз, сколько нужно. Затем положить внутрь блок регулировки и вилку и зафиксировать пластиковой крышкой.

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"Заворачивайте, храните и используйте повторно – экологические решения для победы!" – написала британка в описании к видео.

В комментариях подписчики благодарят миссис Хупс за полезные и эффективные лайфхаки, а также делятся собственным опытом экономного использования вещей.

"Я годами так делаю – это работает"

"Ты – гениальная", "Решение для умных"

"Вчера сняла гирлянды с елки, я обычно обертываю их картоном"

"Просто намотайте на сложенную газету или коробку из-под риса"

"Сделал так в прошлом году. Впервые в жизни не рву на себе волосы из-за запутанных огоньков"

"Такое же делаю, но с бутылкой вина или просеко. Выпиваю, пока домотаю до конца"

Этот лайфхак является простым и эффективным способом сохранить рождественские украшения в порядке до следующего года. Кроме того, он является экологически сознательным решением, поскольку позволяет использовать повторно пустую упаковку.

Напомним, ученый ответил, какая елка экологичнее : искусственная или натуральная.

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