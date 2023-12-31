Блюда и напитки, которые вернут к жизни: что есть на завтрак 1 января

1 января – период, когда после празднования хочется облегчить состояние, особенно, если на Новый год пришлось переесть. Начать новый год лучше с правильным завтраком.

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Чтобы облегчить переход от праздничного застолья к повседневной жизни, эксперты советуют выбрать легкие и питательные блюда.

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Что можно есть 1 января, чтобы стало легче:

Фруктовый коктейль: свежие фрукты или ягоды помогут вашему организму получить большую дозу витаминов и антиоксидантов.

Легкие каши на воде добавят энергии и обеспечат длительное насыщение.

Попробуйте приготовить омлет из авокадо или томатами, чтобы получить вкусный и полезный баланс полезных и питательных веществ.

Свежий апельсиновый сок – добавит вам электролитов и обеспечит быстрое избавление от токсинов.

Зеленый чай: содержит антиоксиданты, что поможет вам "оживиться".

Также стоит попробовать выпить горячего наваристого бульона со свежей зеленью.

Не забывайте пить достаточное количество воды во избежание дегидратации. Такой завтрак поможет вам восстановить энергию и начать год с правильного шага.

Врач-гастроэнтеролог и врач-диетолог Олег Швец дал советы, как справиться с перееданием на праздники и как отойти от празднования Нового года.

Как предотвратить переедание

Планируйте свое питание заранее. Это поможет вам контролировать количество пищи, которую вы употребляете. Выбирайте здоровые продукты с низкой калорийностью. Ешьте медленно и внимательно, чтобы почувствовать сытость.

Он также посоветовал не отказываться от завтрака 1 января, чтобы контролировать аппетит в течение дня.

Также пейте много воды. Вода помогает чувствовать себя сытыми и выводит токсины из организма.

Как избавиться от последствий переедания

Швец посоветовал в случае переедания прогуляться свежим воздухом – это стимулирует пищеварение и выравнивает уровень сахара в крови. "Не стоит сразу прибегать к серьезным тренировкам - они направят кровообращение к вашим ногам, а не к животу, что может замедлить пищеварение", — добавил эксперт.

После обильного застолья советует больше пить воду, чтобы избавиться от избытка соли. Пить воду нужно весь день 1 января.

Также врач не советует после приема пищи сразу ложиться - "вы упускаете шанс сжечь часть только съевших калорий".

"Лучше пройтись или хотя бы помыть посуду. Кроме того, когда вы ложитесь с полным желудком, еда может вернуться назад. Это замедляет стул желудка, провоцирует или ухудшает обратный заброс кислого содержимого желудка в пищевод", — пояснил специалист.

Какая еда помогает справиться с похмельем

Рацион при постпохмельном синдроме состоит из продуктов, которые снижают риск обезвоживания организма и не перегружают пищеварительную систему. Кроме воды (комнатной температуры), можно использовать:

напитки с электролитами (магнием, калием, натрием);

свежие фрукты (например, бананы, груши, апельсины, виноград);

продукты, содержащие витамины группы B и жирные кислоты омега-3 (например, лосось);

пищу, богатую углеводами (тосты, яблочное пюре, рис);

имбирь или имбирный чай (включается в рацион при тошноте).

Рекомендуется воздерживаться от тяжелой для переваривания пищи (в частности, фастфуда) и кофе (оказывает мочегонное действие и раздражает слизистую желудка). Для составления меню в случае похмелья можно проконсультироваться с семейным врачом.

Ранее эксперты сказали, как правильно пить на Новый год, чтобы с утра не было похмелья.

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