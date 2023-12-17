Блюда к Рождеству: простой рецепт для начинающих штолена (видео)

Рождественский кекс или штолен является традиционной рождественской выпечкой во многих странах Европы, особенно в Германии, Австрии и Польше. Этот кекс производится из дрожжевого теста с сухофруктами, орехами и пряностями.

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Штолен традиционной рождественской выпечкой во многих странах Европы. Рецептом этого рождественского блюда поделилась известная украинская кулинарная эксперт Лилия Цвет.

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На три штолена она рекомендует подготовить следующие ингредиенты:

Для начинки нужно 200 граммов кураги, 200 граммов изюма и 100 граммов клюквы. Подготовьте цедру из 1 апельсина, чайную ложку корицы и столько же имбиря и мускатного ореха, половину чайной ложки кардамона. Понадобится также 100 мл коньяка. Внутрь теста нужно будет добавить по 100 граммов орехов – миндаля и фундука.

Для опары нужно 150 мл молока, столовую ложку сахара, 15 граммов "мокрых" дрожжей и 100 граммов муки.

Для теста приобретите заранее:

яйца – 2 шт.

сливки – 50 г

сахар – 80 г

ванильный сахар – 1 пакетик

соль – 0,5 ч. л.

масло 83% - 150 г

мука – 470 г

Дополнительно понадобятся потом 100 г масла и 300 г сахарной пудры.

Как приготовить штолен

Прежде всего, нужно заранее подготовить сухофрукты. Их нужно сложить в стеклянный сосуд, который собирается, и залить коньяком и посыпать цедрой. Закройте емкость крышкой и хорошо встряхните, затем добавьте имбирь, мускатный орех и кардамон. Закройте крышкой и снова встряхните, чтобы ингредиенты перемешались. Смесь поставьте в холодильник на 5 суток и иногда встряхивайте содержимое тары, чтобы ингредиенты "взаимодействовали".

Для теста сначала нужно приготовить опару. В миску налейте теплое молоко, добавьте сахар и перемешайте, затем добавьте дрожжи, растворите их, помешивая и всыпьте муку. Перемешайте все и накройте пищевой пленкой. Поставьте в тёплое место на 30 минут.

В отдельной миске к яйцам добавьте растопленное сливочное масло, сливки, сахар, ванильный сахар. Перемешайте миксером, пока сахар не растворится. Уже потом влейте опару. Перемешайте лопаткой и начните всыпать просеянную муку. Замесите руками тесто и добавьте заготовленные сухофрукты и орехи. Снова замесите тесто, чтобы "начинка" равномерно распределилась по тесту. Оставьте тесто в тепле еще на час.

Когда тесто выстоится, нужно его снова вымесить, прежде чем формировать штолены.

Подготовьте противень, выстелите его пергаментом.

На поверхность, присыпанную мукой, выкладываем тесто и разделяем на три части. Каждую часть теста присыпьте мукой и раскатайте в прямоугольники толщиной 2 см. Каждый прямоугольник нужно завернуть в рулет, оставив свободный край в 1,5-2 см.

Сформированные штолены выложите на пергамент, чтобы между ними осталось пространство. Выдержите их на противне 30 минут, прежде чем отправить в духовку.

Выпекать блюдо нужно при 180 градусах в час.

Когда штолены испекутся, полейте их растопленным сливочным маслом, а сверху щедро присыпьте сахарной пудрой. Заверните каждый готовый штолен пергаментной бумагой, подвяжите нитями и положите в холодильник.

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