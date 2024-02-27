Боль в суставах исчезнет: поможет чудо-напиток из двух ингредиентов

Боль в суставах – распространенная проблема, от которой страдают миллионы людей. Конечно, в аптеках можно найти немало разных препаратов для облегчения этого недуга.

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Однако существует и простой домашний рецепт из двух ингредиентов, который может помочь не хуже аптечных средств.

Этот рецепт содержит только желатин и воду. Об этом пишет Pysznosci.pl.

Хотя желатин мы обычно используем для приготовления десертов или джемов, на самом деле его возможности гораздо шире. Он содержит белки, витамины группы В, минералы, в частности железо, магний и кальций. А еще – полезный для суставов и костей коллаген.

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Итак, как приготовить это средство? Возьмите 125 мл воды, растворите в ней 2 чайные ложки обыкновенного пищевого желатина. Оставьте раствор набухать на ночь. Утром выпейте натощак. Пить регулярно. По желанию можно подсластить медом или добавить лимонный сок по вкусу.

Конечно, перед применением любых домашних средств следует проконсультироваться с врачом, ведь каждый случай индивидуален.

Напомним, ученые назвали причины постоянной усталости.

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