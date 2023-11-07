Болезни и несчастья: Какие приметы и явления в доме предвещают беду

Жизнь полна таинственных реальностей, и многие верят в определенные приметы и предрассудки, которые могут влиять на их судьбу и счастье. Следует отметить, что эти убеждения давно существуют в разных культурах и народах, и они продолжают оказывать влияние на жизнь многих людей.

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Славяне всегда были внимательными наблюдателями событий в своей жизни, и они считали, что многие из них не случайны. Суеверия и приметы могут быть полезны, поскольку они могут предупредить нас о возможных неурядицах или принести удачу, пишет УНИАН.

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Вот некоторые из них:

Насекомые, внезапно появившиеся в квартире, такие как тараканы, муравьи, мухоловки или клопы, считаются предвестниками болезни среди жильцов дома. Неподвижные наручные часы могут указывать на проблемы с деньгами, а остановка стеновых часов может быть связана со здоровьем. Разорванная или упавшая штора может предвещать конфликты и ссоры с соседями. Засохшее растение в комнате может указывать на целый ряд неудач и неприятностей, и некоторые верили, что в такой комнате категорически нельзя спать. Разбитое или треснувшее зеркало часто связывают с болезнями, плохим самочувствием и проблемами в личной жизни.

Также важно учитывать разные приметы, связанные с бытовыми предметами. Например, если новая лампочка, которую вы недавно купили, выключится, то по народным верованиям это может предвещать разногласия в супружеских отношениях. Также важно не покидать окно, балкон или форточку открытыми при выходе из дома, поскольку это, по приметам, может привести к потере денег.

Кухня также является местом, где многие из нас сталкиваются с разными предрассудками и приметами. Вот некоторые из них:

Разбитая тарелка или чашка считается предвестником несчастья, и руки нельзя трогать осколки, они должны быть выброшены или убраны веником. Если посуда треснула в руках человека, это может указывать на ее намерение сделать что-то плохое против хозяев дома. Упавший нож – может означать, что мужчина придет в гости, а вилка – что придет женщина. Если вы не хотите видеть гостей, постучите прибором трижды об пол. Резка чего-нибудь на столе считается предвестником развода и ссор между влюбленными. Оставить нож в хлебе после нарезания может вызвать чувство голода и потребность в деньгах. Заем соли кому-то считается передачей своего счастья и удачи. Взмах хлебных крошек рукой со стола может указывать на поступление бедности, поэтому лучше пользоваться тряпкой.

Также есть приятные приметы, связанные со столовыми приборами, которые могут доставлять радость и надежду. Например, скрещенные ложки в кастрюле могут указывать на будущую женитьбу, а скрещенные ножи при сервировании стола могут предусматривать поездку в ближайшем будущем.

Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.

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