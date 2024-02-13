Болгарская "Радуга": Как приготовить простой и вкусный салат с двумя видами капусты

Хотите зарядиться витаминами и хорошим настроением? Приготовьте болгарский салат из капусты и перца. Этот салат станет отличным дополнением к любому столу. Он не только вкусен, но и полезен.

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Этот салат яркий и красочный, как радуга, вкусный и полезный, а также простой в приготовлении. Яркие цвета салата поднимут вам настроение, а витамины зарядят энергией на весь день. Приготовьте болгарский салат из капусты и перца по рецепту с сайта Shuba.

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Вам понадобится:

Капуста белая и красная

Перец сладкий красный, желтый и зеленый

Морковь

зеленый лук

Кинза

Для заправки:

Зира

Соль

Перец черный молотый

Сок лайма

Мед

Уксус винный

Масло оливковое

Как приготовить:

Нарежьте капусту, перец, морковь, зеленый лук и кинзу. Обжарьте зрение на сухой сковороде. Сотрите зрение с солью и перцем. Смешайте сок лайма, оливковое масло, мед, уксус и специи. Смешайте овощи, заправьте салат и украсьте зеленью.

Приятного аппетита!

Совет:

Для более насыщенного вкуса можно добавить в салат брынзу.

Вместо лайма можно использовать лимон.

Количество специй можно регулировать по вкусу.

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