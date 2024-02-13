rus
Українська
Рецепты

Болгарская "Радуга": Как приготовить простой и вкусный салат с двумя видами капусты

Игорь Романько

Как сделать салат с белой и червяной капустой

Хотите зарядиться витаминами и хорошим настроением? Приготовьте болгарский салат из капусты и перца. Этот салат станет отличным дополнением к любому столу. Он не только вкусен, но и полезен.

Этот салат яркий и красочный, как радуга, вкусный и полезный, а также простой в приготовлении. Яркие цвета салата поднимут вам настроение, а витамины зарядят энергией на весь день. Приготовьте болгарский салат из капусты и перца по рецепту с сайта Shuba.

Читайте также: Хозяйке рассказали рецепт омлета с кабачками на завтрак

Вам понадобится:

  • Капуста белая и красная
  • Перец сладкий красный, желтый и зеленый
  • Морковь
  • зеленый лук
  • Кинза

Для заправки:

  • Зира
  • Соль
  • Перец черный молотый
  • Сок лайма
  • Мед
  • Уксус винный
  • Масло оливковое

Как приготовить:

  1. Нарежьте капусту, перец, морковь, зеленый лук и кинзу.
  2. Обжарьте зрение на сухой сковороде.
  3. Сотрите зрение с солью и перцем.
  4. Смешайте сок лайма, оливковое масло, мед, уксус и специи.
  5. Смешайте овощи, заправьте салат и украсьте зеленью.

Приятного аппетита!

Совет:

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить в салат брынзу.
  • Вместо лайма можно использовать лимон.
  • Количество специй можно регулировать по вкусу.

Советуем также обратить внимание на рецепт полезной яичницы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

РецептыРецепт