Большая удача или испытания? Ретроградный Плутон принесет большие перемены всем знакам зодиака

Ретроградный Плутон, который начался 1 мая и продлится до 10 октября 2023 года, станет временем трансформации для многих уроженцев зодиакального круга. Некоторые смогут добиться успехов на работе, обрести счастье в личной жизни, другие столкнутся с трудностями, которые закалят их характер и сделают сильнее.

По словам астрологов, Плутон подстегивает стремление к изобилию, поэтому ближайшие пять месяцев будут благоприятными для улучшения финансового положения. Что ждет именно вас, читайте далее!

Овен

Уроженцы этого знака зодиака найдут союзников, с которыми могут покорить самые смелые вершины в карьере. Удача будет на их стороне, поэтому у Овнов все получится. Они проявят свои лидерские качества и поймут, что способны на гораздо большее.

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Телец

Тельцы решат кардинально сменить имидж, и это станет для них важным толчком к переменам. Они определятся, чего хотят на самом деле, и будут уверенно двигаться к своим целям. Звезды сулят Тельцам карьерный рост и увеличение доходов.

Близнецы

Близнецы смогут расширить свой кругозор и избавиться от старых страхов. Они получат заманчивое предложение по работе и, если не побоятся рискнуть, смогут увеличить свои доходы в разы. Однако окончательный результат буде зависеть от их настойчивости и терпения, на пути могут возникнуть трудности.

Рак

Одинокие Раки встретят человека, который вскружит им голову – они влюбятся и поймут, что достигли того уровня открытости и доверия в отношениях, о котором мечтали. Те, кто давно в паре, могут решиться в этот период на брак.

Лев

Львы пересмотрят свои взгляды на жизнь и переоценят ценности – уроженцы знака поймут, что слишком много времени уделяли второстепенным вещам, забыв о своих интересах и чувствах. Они наконец найдут подходящий момент, чтобы отправиться в путешествие.

Дева

Девы могут сменить работу на более высокооплачиваемую и интересную для них. Уроженцы знака в последнее время потеряли мотивацию, и им нужно перемены, чтобы было желание двигаться вперед. Их ждет много интересных встреч и заманчивые перспективы карьерного роста.

Весы

Весы готовы открыть свое сердце для большей страсти – они встретят свою вторую половинку. Это будет волшебное время для них, когда нет ничего невозможного. Уроженцы знака начнут смело строить планы на будущее и задумаются о покупке собственного жилья.

Скорпион

Скорпионы проделают глубокую внутреннюю работу, избавившись от разочарований прошлого. Они бросятся на встречу всему новому и обретут счастье – дела на работе начнут идти хорошо, а в личной жизни снова будет царить романтика и взаимопонимание.

Стрелец

Стрельцы поймут, что долгое время шли не в том направлении. Они могут сменить как работу, так и место жительства. Уроженцы знака открытые ко всему новому и оптимисты по натуре, поэтому любая авантюра для них заканчивается удачно. И в это время у них будет шанс преобразить жизнь!

Козерог

Козероги займутся карьерными вопросами – они или открыто поговорят с руководством о том, что претендуют на более высокую должность, или найдут новую работу. Уверенность в своих силах позволит им достичь желаемого результата, а удача не покинет ни на миг.

Водолей

Водолеи смогут найти идеальный баланс между работой и личной жизнью и будут успевать все. Уроженцы знака выкроят время на отпуск, который откладывали в течение длительного времени, и отлично проведут время в кругу близких.

Рыбы

Рыбы смогут решить конфликты, которые давно их беспокоили, и наладить отношения с родственниками. Они обретут ту гармонию, к которой давно стремились. У Рыб также есть все шансы найти счастье в личной жизни – стоит только прислушаться к сердцу.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.