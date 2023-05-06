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Астрология и гороскопы

Большая удача или испытания? Ретроградный Плутон принесет большие перемены всем знакам зодиака

Анастасия Крыщук

Большая удача или испытания? Ретроградный Плутон принесет большие перемены всем знакам зодиака

Ретроградный Плутон, который начался 1 мая и продлится до 10 октября 2023 года, станет временем трансформации для многих уроженцев зодиакального круга. Некоторые смогут добиться успехов на работе, обрести счастье в личной жизни, другие столкнутся с трудностями, которые закалят их характер и сделают сильнее.

По словам астрологов, Плутон подстегивает стремление к изобилию, поэтому ближайшие пять месяцев будут благоприятными для улучшения финансового положения. Что ждет именно вас, читайте далее!

Овен

Уроженцы этого знака зодиака найдут союзников, с которыми могут покорить самые смелые вершины в карьере. Удача будет на их стороне, поэтому у Овнов все получится. Они проявят свои лидерские качества и поймут, что способны на гораздо большее.

Телец

Тельцы решат кардинально сменить имидж, и это станет для них важным толчком к переменам. Они определятся, чего хотят на самом деле, и будут уверенно двигаться к своим целям. Звезды сулят Тельцам карьерный рост и увеличение доходов.

Близнецы

Близнецы смогут расширить свой кругозор и избавиться от старых страхов. Они получат заманчивое предложение по работе и, если не побоятся рискнуть, смогут увеличить свои доходы в разы. Однако окончательный результат буде зависеть от их настойчивости и терпения, на пути могут возникнуть трудности.

Рак

Одинокие Раки встретят человека, который вскружит им голову – они влюбятся и поймут, что достигли того уровня открытости и доверия в отношениях, о котором мечтали. Те, кто давно в паре, могут решиться в этот период на брак.

Лев

Львы пересмотрят свои взгляды на жизнь и переоценят ценности – уроженцы знака поймут, что слишком много времени уделяли второстепенным вещам, забыв о своих интересах и чувствах. Они наконец найдут подходящий момент, чтобы отправиться в путешествие.

Дева

Девы могут сменить работу на более высокооплачиваемую и интересную для них. Уроженцы знака в последнее время потеряли мотивацию, и им нужно перемены, чтобы было желание двигаться вперед. Их ждет много интересных встреч и заманчивые перспективы карьерного роста.

Весы

Весы готовы открыть свое сердце для большей страсти – они встретят свою вторую половинку. Это будет волшебное время для них, когда нет ничего невозможного. Уроженцы знака начнут смело строить планы на будущее и задумаются о покупке собственного жилья.

Скорпион

Скорпионы проделают глубокую внутреннюю работу, избавившись от разочарований прошлого. Они бросятся на встречу всему новому и обретут счастье – дела на работе начнут идти хорошо, а в личной жизни снова будет царить романтика и взаимопонимание.

Стрелец

Стрельцы поймут, что долгое время шли не в том направлении. Они могут сменить как работу, так и место жительства. Уроженцы знака открытые ко всему новому и оптимисты по натуре, поэтому любая авантюра для них заканчивается удачно. И в это время у них будет шанс преобразить жизнь!

Козерог

Козероги займутся карьерными вопросами – они или открыто поговорят с руководством о том, что претендуют на более высокую должность, или найдут новую работу. Уверенность в своих силах позволит им достичь желаемого результата, а удача не покинет ни на миг.

Водолей

Водолеи смогут найти идеальный баланс между работой и личной жизнью и будут успевать все. Уроженцы знака выкроят время на отпуск, который откладывали в течение длительного времени, и отлично проведут время в кругу близких.

Рыбы

Рыбы смогут решить конфликты, которые давно их беспокоили, и наладить отношения с родственниками. Они обретут ту гармонию, к которой давно стремились. У Рыб также есть все шансы найти счастье в личной жизни – стоит только прислушаться к сердцу.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Астрология и гороскопы