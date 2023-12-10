Больше не будет сырости и плесени: эксперты назвали комнатные растения, которые будут впитывать лишнюю влагу

Тенденция декорирования комнат зелеными растениями распространяется и на такое, кажется, необычное помещение, как ванная. Даже для небольших ванных можно найти настенные композиции, которые не только не будут занимать много места, но и не мешают своим присутствием.

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Живые растения придают ваннам более приятную атмосферу, улучшая качество воздуха. Ванная комната или смежный санузел - идеальная среда для некоторых растений, способных поглощать лишнюю влагу из помещения и предотвращать появление плесени.

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Специалисты поделились с Real Simple советами, для которых растения тепло и влага создают идеальные условия для роста.

Подбор растений для ванной комнаты требует внимания к некоторым аспектам:

Тип освещения: Многие ванные комнаты имеют ограниченный солнечный свет, поэтому важно выбирать растения, которые могут выживать в условиях искусственного освещения.

Влажность Поскольку ванные комнаты часто влажные, выбирайте растения, которые обожают влажность, но учитывайте, что постоянный остаток влаги может вредить некоторым видам.

Температура: Учитывайте, какие колебания температуры могут возникать в ванной, поскольку не все растения переносят резкие изменения температур.

Вот несколько растений, которые идеально подходят для ванных комнат.

Папоротник: Длительные растения, которые обожают тень и влажность. Они могут быть размещены на полках или подвешены на горшках.

Орхидеи: многие орхидеи идеально подходят для ванных комнат. Они могут расти в контейнерах или эпифитах.

Хорошо переносят жизнь в ванных комнатах такие растения, как плющ, калатея и папоротник. Они будут быстро расти, впитывая лишнюю влагу из помещения.

Зеленые растения не только украшают ванную комнату, но и улучшают качество воздуха и способны предотвратить появление плесени, поскольку как губка впитывают лишнюю влагу.

Напомним, мы уже писали, какие растения могут расти в тени.

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