Больше не суют нос: как выгнать кротов из города

Многие владельцы дачных участков не придают серьезного значения появлению кротов, однако эти животные способны нанести ощутимый вред. Прокладывая свои ходы, они повреждают корни растений, что может повлечь за собой гибель культур.

Несмотря на то, что кроты поедают вредных насекомых, вред от их присутствия в огороде часто преобладает. Об этом пишет Униан.

Есть простые и безопасные способы, как отвадить кротов без радикальных методов. Один из самых действенных вариантов – использование карбида кальция. Чтобы использовать это средство, необходимо найти свежую кротовину, раскопать ее и положить внутрь несколько кусочков карбида. Затем ямку следует засыпать землей и полить водой. В результате взаимодействия с влагой карбид выделяет резкий газ (ацетилен), запах которого кроты не переносят, поэтому быстро покидают эту территорию.

Еще один способ – самодельный шумовой отпугиватель. По словам Печки, для этого понадобится обычная пластиковая бутылка, деревянная или металлическая палка. В бутылке прорезаются лопасти, и она насаживается на верхушку палки, которую вонзают в землю у кротовины. Ветер вращает бутылку, создавая вибрации и звуки, передаваемые через грунт и неприятные для кротов. Такой шум раздражает животных, и они покидают участок.

Также существуют гуманные способы физического отлова. Специальные трубчатые ловушки можно устанавливать в туннелях. Если крот попадает внутрь, он не может выбраться и его можно безопасно вывезти, например, в лес. Важно не держать животное в ловушке более 14 часов, чтобы оно не погибло от голода.

Кроме того, огородники могут использовать различные природные репелленты – чеснок, кофейную гущу, касторовое масло, куски ткани с бензином или тухлые яйца. Эти запахи неприятны для кротов, и они избегают таких участков. Определенного эффекта можно достичь и с помощью электронных отпугивателей, издающих звуки на частотах, раздражающих для слуха кротов. Правда, для лучшего результата их лучше сочетать с другими методами.

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Если участок еще не засажен, можно воспользоваться более радикальным вариантом – затопить тоннели водой. Для этого достаточно вставить шланг в ход и подать мощный напор.

Также не стоит забывать о профилактике. Чтобы предотвратить проникновение кротов, опытные хозяева советуют окопать участок защитным барьером – закопать в землю полоски линолеума, металлические листы, шифер или специальные сетки. Это создает физическое препятствие и не позволяет животным проникать на территорию огорода.

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