'Больше смейтесь': как сжечь лишний жир, не посещая тренажерный зал

Многие считают, что для похудения и сжигания жира им непременно нужен абонемент в спортзал. Однако это не всегда так.

Видео дня

Благодаря некоторым простым изменениям в вашем образе жизни и режиме тренировок вы можете добиться своих фитнес-целей, не выходя из дома, пишет Health.

Читайте также: Эпидемия ожирения: как остановиться и начать худеть?

Специалисты предоставили несколько советов, которые помогут вам сжечь жир без спортзала:

1. Начните день с физических упражнений:

Исследования показывают, что утренние тренировки могут помочь вам сжечь больше жира, чем занятия спортом позже днем. Попробуйте 10-минутную тренировку HIIT, содержащую несложные движения, такие как прыжки с приседаний и выпады.

2. Поднимайтесь по лестнице:

10-минутный перерыв на работе, чтобы пройтись по лестнице, может улучшить ваш состав тела и уменьшить жировые отложения.

3. Танцуйте:

Танцы в течение часа могут сжечь от 200 до 600 калорий, а также укрепить мышцы, сделать вас более гибкими и замедлить старение.

4. Выполняйте силовые тренировки:

Силовые тренировки сжигают калории даже после их завершения. Выполняйте упражнения с отягощениями, которые привлекают многие мышцы, такие как альпинизм, отжим и выпады.

5. Делайте короткие, но интенсивные тренировки:

10 минут интенсивных тренировок эквивалентны 20-30 минутам умеренной интенсивности. Даже 5 минут интенсивных тренировок могут сжечь калории и улучшить вашу кардиореспираторную форму.

6. Ешьте здоровую пищу:

Употребляйте разнообразные белки, которые помогают снизить аппетит. Получайте достаточно клетчатки, которая способствует пищеварению и дает ощущение сытости. Замените рафинированные зерна цельнозерновыми, чтобы ускорить метаболизм.

7. Высыпайтесь:

Взрослые должны спать не менее 7 часов в сутки. Избегайте включенных гаджетов, еды и алкоголя.

8. Прогуляйтесь:

15-минутная прогулка может сжечь втрое больше калорий, чем сиденье в течение такого же времени. Прогулка после еды может помочь стабилизировать уровень сахара в крови.

9. Смейтесь:

10-15 минут смеха могут сжечь до 40 калорий.

10. Не сидите на месте:

Во время просмотра фильмов вставайте, ходите и суетитесь. Лопатой расчистите снег на своем и соседском подъезде.

Вы можете добиться своих фитнес-целей, не посещая спортзал. Благодаря здоровому питанию, регулярным физическим упражнениям и некоторым простым изменениям в вашем образе жизни вы можете сжечь жир и улучшить общее состояние здоровья.

Ранее персональный тренер Майкл Хэмплин рассказал, как похудеть без упражнений и посещения спорт-клуба.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!