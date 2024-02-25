Большие вреда чем пользы: какие растения не стоит сажать возле дома

Не все растения все равно хороши для вашего сада. Некоторые могут казаться красивыми и привлекательными, но на самом деле приносят больше вреда, чем пользы. Их может быть трудно контролировать, они вредят местной экосистеме или становятся источником проблем для вас и ваших соседей.

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Ваш сад – это часть экосистемы. Сделать его красивым и безопасным – ваш вклад в сохранение природы. Об этом пишет gazeta.ua.

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1. Рододендрон понтикум:

Это цветущее растение может быстро разрастаться, вытесняя другие, более уязвимые.

Она производит токсины, подавляющие рост соседних растений.

2. Кипарис Лейланда:

Это вечнозеленое дерево растет очень быстро, затеняя участок и загораживая пейзаж.

Кипарис нуждается в частой обрезке, чтобы держать его под контролем.

3. Гималайский бальзам:

Это инвазивное растение быстро разрастается, вытесняя местные виды и захватывая пространство.

Ее разрастание может привести к эрозии почвы и увеличить риск наводнений.

4. Желтый архангел:

Этот привлекательный лесной цветок может стать инвазивным в вашем саду.

Она быстро разрастается под землей, вытесняя другие растения.

5. Монбреция:

Этот популярный садовый цветок образует плотные заросли, которые трудно удалить.

Она может вытеснять местные растения и уменьшать биоразнообразие вашего сада.

6. Бамбук обычный:

Этот экзотический вид бамбука может оказаться инвазивным, если его не контролировать.

Его агрессивная корневая система может повредить постройки и другие растения.

7. Вишневый лавр:

Этот быстрорастущий кустарник может образовывать густые непроходимые заросли.

Он также может быть токсичным для людей и животных при проникании внутрь.

Перед тем, как сажать любое новое растение, важно исследовать его характеристики и риски. Убедитесь, что она не станет инвазивной в вашем регионе, не нанесет вреда окружающей среде и не будет опасна для вас и ваших близких.

Обратите внимание на альтернативные, безопасные и экологичные растения, подходящие для вашего сада. Выбирайте местные и неинвазивные виды, не вредящие биоразнообразию.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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