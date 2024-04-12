Большое количество византийских серебряных монет нашли в Англии: имеют тысячелетнюю историю (фото)

В Англии археологи нашли семь тысяч разных серебряных монет, датируемых началом 7 и концом 8 века нашей эры. Ученые в течение многих лет изучали источник серебра, из которого англосаксонские англичане изготовляли такое большое количество монет.

Недавно команда исследователей из Кембриджского, Оксфордского и Амстердамского университетов разгадала эту тайну. Изучив состав 49 монет 7-го и 8-го веков, исследователи выяснили, что серебро для них происходило из двух источников, пишет cambridge.org.

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Выяснилось, что монеты производились из серебра из Византийской империи. Этот вывод основан на химическом и изотопном анализе, который показал, что серебро в англосаксонских монетах идентично византийскому серебру третьего и седьмого веков.

Это свидетельствует, что в течение 90 лет англосаксонская Англия использовала византийское серебро для чеканки монет.

После 750 года источником серебра стало местное месторождение в Мелли. Исследователи считают, что оно заполнило региональные запасы после истощения византийского серебра.

Исследование свидетельствует, что англосаксонская Англия была вовлечена в масштабную торговлю с Византийской империей и другими регионами. Контроль над серебряными ресурсами давал правителям значительную политическую власть.

Напомним, в Турции была найдена 2100-летняя плита с наставлениями царя Антиоха I.

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