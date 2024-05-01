Борщ станет еще вкуснее: что стоит сделать со сметаной перед добавлением в блюдо

Борщ – это больше, чем просто блюдо, он является символом украинской кухни. Чесночный аромат, свежий зеленый лук, кусочки сала, свежий хлеб и нежная сметана - это традиционные атрибуты, которые придают борщу особую аппетитность.

Однако знали ли вы, что существует один небольшой секрет со сметаной, который может превратить ваш борщ в кулинарный шедевр? Команда UAportal рассказывает о нем вместе с Pixelinform.

Маленькая кулинарная хитрость заключается в том, что нужно поджарить сметану перед тем, как добавлять ее в борщ. Это может показаться чем-то странным, но этот процесс очень прост и он способен придать блюду непревзойденный вкус.

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Как пожарить сметану

Для приготовления ароматной жареной сметаны возьмите несколько ложек сметаны высокой жирности. Добавьте к ней 2-3 измельченных зубца чеснока. На среднем огне, без добавления масла, прогревайте сметану в сковороде, постоянно помешивая, в течение нескольких минут, чтобы она загустела и стала ароматной.

Когда добавлять заправку из сметаны в блюдо

Рекомендуется вмешать жареную сметану в борщ за 10 минут до завершения варки. Таким образом, сметана успеет открыть всю палитру своего вкуса и аромата, сохраняя при этом свою консистенцию. В случае отсутствия сметаны, можно заменить ее на жирные сливки, которые также следует поджарить с чесноком.

Борщ, приправленный жареной сметаной, поражает своей нежностью, богатым ароматом и отсутствием кислинки, которую могут предоставить томаты или томатный соус. Для завершения подачи, украсьте блюдо зеленью, добавьте кусочки сала и подайте со свежим, хрустящим хлебом.

Напомним, ранее кулинары поделились секретами о том, что стоит добавить в постный борщ вместо мяса, чтобы он был сытнее.

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