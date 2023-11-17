Брокколи и мед: названы 5 самых полезных для глаз продуктов

Не только упражнения и гигиена глаз поддерживают их здоровье, но правильное питание. Что нужно есть, чтобы глаза были здоровыми, подсказал Радиотрек.

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Морковь

Морковь содержит большое количество бета-каротина, который превращается в витамин А. Недостаточность этого витамина может привести к пересыханию роговицы и ухудшению зрения. Следовательно, морковь является эффективной профилактикой для сохранения здоровья глаз.

Черника

Содержащийся в чернике лютеин помогает восстановить зрение после длительной работы с ярким светом. К сожалению, замороженная черника не имеет такого же полезного воздействия.

Брокколи

Брокколи также содержит лютеин, способствующий борьбе с катарактой. Кроме того, продукт содержит каротины и зеаксантин, которые полезны для структуры глаз.

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Яйца

В яйцах находится лютеин и витамин А. Употребление яиц способствует снижению риска дистрофии глаз и улучшению способности видеть в условиях низкой освещенности.

Мед

Мед улучшает кровообращение, питает ткани, участвует в регенерации клеток и способствует сохранению зрительной функции.

Напомним, мы уже писали, как приготовить мегавитаминное время из облепихи.

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