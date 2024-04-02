Будет бить пять суток подряд: мощная магнитная буря накрыла землю
Магнитная буря, которая началась 1 апреля, растянется на 5 суток. Сегодня, 2 апреля, ее сила составит 4 балла.
Согласно данным сервиса Meteoagent, 3 апреля ожидается четырехбалльный геомагнитный шторм, 4 апреля – он усилится до 5 баллов (красный уровень опасности), а 5 апреля прогнозируется четырехбалльная магнитная буря. Предварительно, в апреле геомагнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии.
Магнитные бури: календарь
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Что такое магнитные бури
Это колебания магнитного поля Земли, возникающие в результате выбросов солнечной плазмы. Эти выбросы, называемые корональными массовыми выбросами, могут оказывать влияние на магнитосферу Земли, вызывая возмущения и колебания.
Воздействие магнитных бурь на человека:
Воздействие магнитных бурь на человека может быть разным, но чаще всего проявляется в:
- Ухудшение самочувствия: головная боль, головокружение, тошнота, слабость, усталость, нарушение сна.
- Обострение хронических заболеваний: сердечно-сосудистые, легочные, эндокринные, суставные.
- Снижение работоспособности: нарушение концентрации внимания, памяти, эмоциональная неустойчивость.
- Повышение метеозависимости: люди с чувствительной к погоде нервной системой испытывают влияние магнитных бурь сильнее.
Важно отметить, что не все люди испытывают влияние магнитных бурь.
Факторы, которые могут усиливать влияние магнитных бурь:
- Возраст (старики и дети более чувствительны).
- Наличие хронических болезней.
- Метеозависимость.
- Стресс.
- Усталость.
Как защитить себя от воздействия магнитных бурь:
В дни магнитных бурь уменьшите физические и эмоциональные нагрузки. Высыпайтесь. Пейте больше воды. Употребляйте пищу, богатую витаминами и минералами. Избегайте алкоголя и кофе. Принимайте успокаивающие травяные чаи. При необходимости примите обезболивающее или другое лекарство по назначению врача.
Если вы чувствуете сильное влияние магнитных бурь, обратитесь за помощью.
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