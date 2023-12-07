Будет чистым вдвое дольше: как мыть волосы, чтобы были идеальными

Мытье головы может оказаться нелегкой и рутинной задачей, особенно если у вас густая шевелюра. Такие локоны рекомендуют тщательно промывать и лучше делать это дважды, чтобы эффективно удалить все загрязнения. Иногда приходится повторять процедуру через день или каждые последующие сутки, поскольку вид волос быстро портится. Ukr media подсказал простые уловки, позволяющие мыть голову только раз в неделю, сохраняя при этом блеск и великолепие волос.

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Чередуйте шампуни

Используйте не одно средство, а несколько разных. Кожа головы быстро привыкает к определенным веществам, поэтому важно чередовать шампуни для эффективного ухода.

Используйте расческу во время мытья

Расчесывание волос перед и во время мытья способствует лучшему очищению, обеспечивая длительную чистоту волос.

Мойте только кожу головы

Не нужно тратить средство на весь объем волос, поскольку это может быть неэффективным и ухудшить состояние волос.

Намыливайте голову трижды

Это помогает поддерживать чистоту волос настолько эффективно, что загрязнение появляется только на четвертый день или через неделю.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы, чтобы не навредить.

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