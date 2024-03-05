Будет держаться весь день: секреты стойкого макияжа

Во время важных событий внешний вид приобретает особый вес. Устойчивый макияж позволяет оставаться уверенной на протяжении всего мероприятия, не переживая своей внешностью. Однако не все имеют опыт создания такого макияжа и знания о соответствующих косметических средствах. Достичь стойкости макияжа совсем не сложно, если знать несколько бьюти-секретов. Об этом пишет Телеграф.

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Секреты стойкого макияжа

Во-первых, используйте праймер. Он помогает тональному крему умеренно распределиться, замаскировать неровности и рельефы кожи.

Фиксируйте кремовые продукты сухими средствами. Нанесите пудру на тональный крем (особенно на "Т-зону"), сухие румяна поверх жидких, сухой скульптор – на кремовый. Будьте осторожны с хайлайтером, не переусердствуйте.

Если вы наносите тени на веки, используйте специальную базу под них. Это поможет цвету оставаться насыщенным, а теням – не "сползать".

Если в течение дня возникает жирный блеск, не удаляйте его пудрой. Лучше иметь при себе матирующие салфетки, не забивающие поры, но эффективно устраняющие нежелательный блеск.

Следуя этим простым советам, ваш макияж будет сохранять свежий и аккуратный вид на протяжении всего дня или вечера, позволяя вам сосредоточиться на важном событии.

Напомним, мы уже писали, как подготовить лицо к макияжу.

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