Будет как новое: как почистить серебро за пару минут

Украшения из серебра – это всегда стильно и изысканно. Однако, как и все остальные металлы, серебро со временем темнеет. К счастью, существует множество способов очистить серебро в домашних условиях, не прибегая к использованию агрессивных химических веществ.

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Об этом пишет glavred.

Один из самых простых и эффективных способов очистить серебро – это использовать пищевую соду и фольгу.

Инструкция:

Возьмите небольшой контейнер и выложите в него фольгу блестящей стороной вверх. Уложите на фольгу украшения из серебра. Посыпьте украшения пищевой содой. Залейте все горячей водой. Оставьте украшения в растворе на 5-10 минут. Промойте украшения водой и высушите мягкой тканью.

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Принцип действия:

Серебро темнеет вследствие химической реакции с содержащимися в воздухе сульфидами. При взаимодействии с пищевой содой сульфиды переносятся на фольгу, а серебро возвращает свой первоначальный блеск.

Дополнительные советы:

Для очищения серебра можно использовать также зубную пасту или раствор лимонной кислоты.

Чтобы предотвратить потемнение серебра, храните его в герметичной емкости.

Если украшения из серебра имеют инкрустацию из других драгоценных металлов, перед очисткой проверьте, можно ли использовать выбранный метод.

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