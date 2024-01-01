Будет как новый: как легко убрать известковый налет из унитаза

Желтые полосы на унитазе – это распространенная проблема, вызванная известковым налетом, может испортить внешний вид вашего санузла. Отмыть эти пятна можно легко, используя один из трех эффективных методов.

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Как сообщает santeplusmag, для мытья унитаза необязательно использовать агрессивную химию. Подойдут "бабушкины" методы, предусматривающие использование обычных кухонных средств.

Раньше: Лишь 2 столовых ложки этого средства заставят ваши краны блестеть.

Лимонная кислота – это природное и эффективное средство для удаления известкового налета и других сложных пятен. Чтобы очистить унитаз лимонной кислотой, наденьте перчатки и берите пакетик лимонной кислоты. Высыпьте его на унитаз и разотрите старой кухонной губкой.

Или вскипятите литр воды и растворите в кипятке пакетик лимонной кислоты. Полученным раствором промойте унитаз.

Уксус и пищевая сода – это еще один эффективный способ удаления известкового налета.

Чтобы очистить унитаз уксусом и пищевой содой, разогрейте стакан 9% столового уксуса. Добавьте 2 чайные ложки пищевой соды. Вылейте раствор на желтые пятна и оставьте на 3-4 часа. Затем умойте унитаз водой.

Уксус и лимонная кислота. Этот способ сочетает преимущества двух предыдущих методов. Чтобы очистить уксусом и лимонной кислотой, наполните бутылку с пульверизатором и уксусом на одну треть. Насыпьте 2 пакетика лимонной кислоты на пятна и затем распылите уксус на лимонную кислоту. Оставьте на 3-4 часа. Очистите туалетной щеткой и смойте.

Добавим, что во время уборки следует использовать защитные перчатки, чтобы защитить руки. Также проветривайте ванную во время и после уборки, чтобы устранить запахи от чистящих средств.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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