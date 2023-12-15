Будет как свежий: как заморозить авокадо, чтобы не испортить вкус

Авокадо – полезный и вкусный фрукт, но он быстро портится. Если вы купили много авокадо и хотите сохранить его подольше – заморозьте фрукт.

Видео дня

Об этом пишет Shuba.

Как правильно заморозить авокадо

Перед замораживанием авокадо нужно очистить от кожуры и вынуть косточки. Если вы планируете использовать авокадо в салатах или в полосе, его можно нарезать на кусочки. Если же вы хотите приготовить авокадо тост или другое блюдо, в котором авокадо нужно пюрировать, его можно измельчить вилкой.

После того, как авокадо очищено и измельчено, его нужно разложить в герметичные пакеты или контейнеры и отправить в морозильную камеру. Чтобы авокадо не потемнело, его можно сбрызнуть лимонным соком.

Читайте также: Как выбрать идеальное авокадо: на что следует обратить внимание при покупке

Сколько можно хранить замороженное авокадо

Авокадо можно хранить в морозильной камере до 6 месяцев. После размораживания авокадо рекомендуется использовать в течение 24 часов.

Как разморозить авокадо

Авокадо можно разморозить в холодильнике в течение нескольких часов или в микроволновке по мощности 100-200 Вт в течение 2-3 минут.

Вкус и текстура замороженных авокадо

Замораживание слегка изменяет вкус и текстуру авокадо. После размораживания авокадо может стать менее шелковистым и немного горьковатым. Чтобы улучшить вкус и текстуру замороженных авокадо, их можно добавить в салаты или в полосе с другими ингредиентами.

Напомним, мы уже писали, можно ли ежедневно употреблять авокадо.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !