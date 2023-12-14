Будет как в ресторане: как правильно запанировать рыбу, чтобы не разваливалась

Рыба – это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить разными способами. Одним из самых популярных является жарка. Однако нередко случается, что во время жарки рыба разваливается или пригорает. Чтобы избежать этих неприятностей, необходимо соблюдать несколько простых правил.

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Об этом пишет Shuba.

Правильно разморозьте рыбу

Прежде чем жарить рыбу, ее нужно полностью разморозить. Если вы жарите замороженную рыбу, она может развалиться или пригореть. Чтобы избежать этого, размораживать рыбу лучше в холодильнике в течение ночи или при комнатной температуре в течение нескольких часов.

Обсушите рыбу

После размораживания рыбу необходимо обсушить бумажным полотенцем. Это поможет удалить лишнюю влагу, которая может привести к развалу рыбы во время жарки.

Запанируйте рыбу правильно

Чтобы рыба не пригорела, ее нужно запанировать. Для этого можно использовать яйцо, муку и панировочные сухари. Однако есть несколько нюансов, которые помогут сделать панировку более качественной и предотвратить пригорание рыбы.

Сначала обваляйте кусок рыбы во взбитом яйце, а затем в муке. После этого рыбу можно обвалять в панировочных сухарях или в любых других панировках, которые вам нравятся.

Чтобы панировка лучше держалась, можно добавить в муку 1 чайную ложку картофельного крахмала. Также можно использовать взбитые белки вместо целого яйца.

Жарьте рыбу сразу после панировки

После того как вы запанировали рыбу, не оставляйте ее надолго в таком состоянии. Жарьте ее сразу же, аккуратно выкладывая в горячее масло сначала кожей вниз.

Если оставить рыбу в панировке, она впитает влагу из рыбы, не будет хрустящей и может отвалиться в процессе жарки.

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Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам приготовить жареную рыбу.

Используйте масло с высоким содержанием олеиновой кислоты, например подсолнечное или оливковое. Это масло не будет быстро гореть и поможет сберечь сочность рыбы.

Не перекаливайте рыбу. Жарьте ее на среднем огне в течение 3-5 минут с каждой стороны или пока она не станет золотисто-коричневой.

Перед подачей дайте рыбе отдохнуть в течение 5-10 минут. Это позволит сокам равномерно распределиться по всей рыбе.

Альтернативы панировочным сухарям

Для панировки рыбы можно использовать не только панировочные сухари, но и другие продукты. Например, можно использовать:

Измельченные орехи

Семена льна

Молотые овсяные хлопья

Кунжут

Кукурузные хлопья

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