Будет огромный урожай: на каком нужно расстоянии сажать арбузы

Сегодня выращивание арбузов стало возможным не только в традиционно теплых южных регионах.

Однако, чтобы получить хороший урожай, недостаточно просто бросить семена в землю. Большое значение имеет правильное соблюдение агротехнических норм.

Между отдельными растениями желательно покидать пространство около метра, а между рядами – до двух метров. Если места на участке мало, междурядья можно сократить, не слишком уплотняя посадки.

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Для лучшего роста к каждой лунке рекомендуется добавить органическое удобрение – перегной, компост или древесную золу, тщательно смешав все это с землей. Такой подход обеспечивает растение питательными веществами уже на старте.

После этого в каждую лунку высевают одно семя, желательно пророщенное. развитие растений.

Следование этим простым, но важным шагам поможет получить вкусные арбузы даже в неожиданных для них регионах.

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