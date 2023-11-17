Будет радовать глаз в течение всего года: как правильно ухаживать за пуансетией

Многие выбирают пуансетию в подарок к Новому году или Рождеству. Это эффектное растение с декоративными темно-зелеными листьями и крупными алыми прицветниками может радовать вас своей красотой, если создать ему соответствующие условия, сообщает Ukr.Media. Эксперты отмечают, что уход за пуансетией может быть тяжелым, особенно при недостаточном освещении зимой и при работе отопления. Садовый эксперт Шон Лейд (Sean Lade) подчеркивает, что эти комнатные растения чувствительны к колебаниям температуры и могут увядать от недостаточного полива.

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Пуансетия не переносит низких температур, а также короткая прогулка из магазина в автомобиль в холодную погоду может ей повредить. При выборе горшечного места с пуансетией важно избегать близости к отопительным батареям и обеспечить достаточное освещение, возможно, с организацией дополнительного дневного света. Растение также нуждается в регулярном поливе: "Поливайте, когда верхний слой почвы высыхает, но не дайте ему полностью высохнуть", - порадует Лейд.

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Когда пуансетия отцветает в январе или феврале, естественный процесс включает в себя сброс листьев. Это является нормальным явлением, и его можно поддержать обрезкой растения для стимулирования бокового роста. Правильный уход будет способствовать длительному цветению пуансетии – до 3-4 месяцев и даже дольше, не допуская заблаговременного выгорания ее удлиненных алых прицветников.

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