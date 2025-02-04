Будет с кем поговорить: топ пород кошек, которые обожают общаться

Кошки используют мяуканье для общения с людьми, и каждый пушистый любимец имеет уникальный голос. Вокализация у них столь же индивидуальна, как и у людей: одни животные почти молчаливы, другие могут постоянно "разговаривать".

По словам Бекки Моссора, руководительницы отдела обучения кошек в Basepaws, кошки в большинстве своем мяукают именно для контакта с людьми, а не между собой. Среди многообразия пород особенно болтливые представители, которых часто выбирают те, кто хочет иметь дома четырехлапого собеседника.

Самые болтливые породы кошек Американский бобтейл

Эта кошка не только любит "общаться", но и легко обучается, в частности хождению на поводке. Она прекрасно ладит с детьми, что делает ее отличным выбором для семей.

Балинезийская кошка

Стройная и грациозная, эта порода известна своей громкой, но мелодичной вокализацией. Ее голос более мягкий, чем у сиамской кошки, но все равно очень выразительный.

Бенгальская кошка

Как и ее дальние родственники – леопарды и ягуары, бенгальская кошка любит привлекать внимание. Она будет громко звать вас с самой высокой полки или даже научится гулять на поводке.

Бирманская кошка

Кроткая и ориентированная на людей, эта кошка не только обожает получать ласку, но и активно "разговаривает" с хозяином. Ее мяуканье мягкое, но очень коммуникативное.

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Оцикет

Несмотря на свой экзотический вид, оцикет – настоящая домашняя кошка, любящая компанию. Она имеет сильный голос и охотно встречает гостей, привлекая внимание своим мурлыканием.

Ориентал

Эта порода очень привязывается к людям, выбирая себе любимого хозяина. Ориенталы способны громко мурлыкать, а если останутся сами надолго – не стесняются выразить свое недовольство.

Петерболд (Петербургский сфинкс)

Бесшерстный петерболд – очень социальное животное, которое прекрасно ладит с другими питомцами. Он выражает свои эмоции посредством активной вокализации.

Сиамская кошка

Эта порода – одна из самых "болтливых". Сиамские кошки невероятно общительны и красноречивы: они легко развлекают не только хозяина, но и всех вокруг.

Сфинкс

Доброжелательный и активный, сфинкс не просто любит внимание – он его требует! Его голос часто можно услышать, ведь эта кошка с готовностью поддерживает "беседы" с хозяином.

Тонкинская кошка

Гибрид сиамской и бирманской породы, тонкинская кошка отличается не только высоким интеллектом, но и эмоциональной вокализацией. Она быстро запоминает людей и формирует к каждому особое отношение.

Если вы мечтаете о четырехлапом друге, который будет не только мурлыкать, но и "разговаривать" с вами – стоит обратить внимание на одну из этих пород.

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