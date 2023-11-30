Будет штормить двое суток подряд: на Земле усилится магнитная буря красного уровня

На Земле идет мощная магнитная буря красного уровня, которая началась 29 ноября. Она закончится только 1 декабря, однако усилит свою силу в К-индексу 6.

Видео дня

Согласно данным центра Meteoagent, 30 ноября, в четверг, сила геомагнитных ударов составит 5 баллов. А уже на следующий день сила магнитных бурь вырастет до 6 баллов.

Затишье наступит 2 и 3 декабря, а вот 4 декабря возникнут новые штормы – сначала четырехбалльные, а затем достигнут К-индекса 5.

Читайте также: Почему от непогоды и магнитных бурь болит голова: как действует на человека метеопатия

Отметим, что прогноз солнечных и геомагнитных бурь рассчитывается посредством спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру. График может изменяться в зависимости от поведения и активности Солнца.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Такие колебания могут оказывать негативное влияние на работу систем связи, а также человеческое здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Как защитить организм от действия магнитной бури

Для предохранения от негативных последствий магнитных бурь необходимо соблюдать некоторые правила здорового образа жизни. Эти действия помогут даже метеозависимым людям легче перенести это космическое явление.

Не перегружайте себя. Если вы чувствуете сильную слабость, мешающую вашим планам, то попробуйте упростить эти задачи. Сделайте отдых, если это возможно.

Почаще бывайте на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату.

Восстанавливайте водный баланс и следите за питанием. Откажитесь от жирной, жареной, острой пищи, а также от фастфуда.

Откажитесь от кофе, алкоголя, энергетических напитков и сигарет.

По возможности избегайте стресса и конфликтных ситуаций. Меньше нервничайте.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!