Будет штормить трое суток: когда начнется опасная магнитная буря

Мощные геомагнитные шторма накрыли Землю 9 ноября. Сил ударов составил 6 баллов. Эта магнитная буря будет продолжаться трое суток.

Видео дня

По данным meteoagent, геомагнитные колебания будут продолжаться до 11 ноября включительно. Все это время прогнозируется, что сила ударов будет держаться на уровне 6 баллов.

Читайте также: Почему от непогоды и магнитных бурь болит голова: как действует на человека метеопатия

С 12 по 14 ноября ожидаются слабые геомагнитные удары с К-индексом в два балла.

Симптомы воздействия магнитных бурь на человека

Они могут быть сугубо индивидуальными. Они зависят от наличия у человека хронических заболеваний, его возраста, образа жизни, эмоционального состояния и других факторов. Чаще всего жалуются на:

слабость, быструю утомляемость;

утрату аппетита;

боли в мышцах и суставах, а также местах, где были переломы;

головокружение;

головные боли, мигрень;

повышение и понижение артериального давления;

шум в ушах;

учащенное сердцебиение;

одышку;

перепады настроения, тревожность, злость, депрессию.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Не нужно просто сидеть и ждать, пока колебания окажут на вас влияние. Чтобы уберечь и подготовить свой организм, следует придерживаться всего нескольких советов. Они будут полезны не только в период приближения и разжигания геомагнитной волны, но и в повседневной жизни.

Во-первых, старайтесь снизить уровень стресса. Меньше реагируйте на раздражители, сконцентрируйтесь на положительных мыслях и событиях.

Во-вторых, следует уделить время своему физическому состоянию. Делайте легкую утреннюю зарядку в постели, а в течение дня не забывайте периодически гулять и делать легкую растяжку для мышц. Больше дышите свежим воздухом.

Помните о поддержании водного баланса. Поставьте бутылку с водой рядом и пейте в течение дня, когда ваш организм почувствует жажду. В зимнее время можете использовать термокружку, чтобы вода дольше сохранялась теплой и ее было комфортно пить.

Добавьте в рацион больше полезных овощей и зелени. Особенно в холодный период следует поддерживать свой организм в тонусе.

Старайтесь не употреблять много кофе и попробуйте меньше курить сигарет.

Ложитесь спать вовремя, и спите не менее 7 часов, чтобы организм мог восстановить силы на следующий день.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, 5 ноября жители Украины наблюдали в небе красно-розовое северное сияние "Аврора". В астрономической обсерватории НАНУ сказали, будут ли полярные сияния в Украине обычным явлением.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!