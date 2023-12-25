Будет сиять весь дом: как закрепить гирлянду и стены и окна

Рождественские и новогодние праздники – это время, когда хочется создать дома атмосферу праздника и уюта. Одним из самых простых и эффективных способов сделать является украшение дома гирляндами.

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Об этом пишет glavred.info.

Однако чтобы гирлянды выглядели красиво и безопасно, их нужно правильно закрепить. Вот несколько советов, которые помогут вам в этом:

Как закрепить гирлянду на стене

Самый простой и распространенный способ – это использовать скотч. Однако этот способ не является самым надежным, поскольку скотч может не выдержать вес гирлянды.

Более надежный способ – это использовать специальные гвоздики для гирлянд. Гвозди бывают разных размеров и форм, поэтому вы можете выбрать те, которые лучше подойдут для вашей гирлянды.

Еще один вариант – это использовать крючки на присосках. Этот способ удобен и не повреждает стены. Однако важно выбрать крючки, которые выдерживают вес гирлянды.

Как закрепить гирлянду на шторах

Для того чтобы прикрепить гирлянду к шторам, можно использовать шпильки или прищепки. Заколки нужно вставлять в ткань аккуратно, чтобы не повредить ее. Прищепки можно использовать для штор из тяжелых тканей.

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Как закрепить гирлянду на окнах

Наиболее распространенный способ – это использовать скотч. Однако этот способ не является лучшим, поскольку скотч может оставлять следы на стекле.

Более безопасный способ – это использовать крючки на присосках. Крючки можно разместить в любом месте на окне.

Напомним, мы уже писали, какие новогодние украшения не стоит вешать на елку.

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