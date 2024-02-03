Будет сверкать чистотой: чем протереть телевизор, чтобы не было разводов
Многие воспринимают уборку как тяжелую и скучную работу. Однако, зная несколько уловок, этот процесс можно сделать значительно легче, а то и превратить в приятное и полезное занятие. Кроме того, благодаря этому методу пыль не будет долго оседать. Об этом пишет Telegraf.
Лайфхак для исчезновения пыли:
Используйте влажную тряпку из микрофибры, смоченную в растворе уксуса и воды (1:4). Уксус нейтрализует щелочь, которая притягивает пыль, благодаря чему будет значительно меньше накапливаться на мебели и других поверхностях.
Как правильно вытереть телевизор без разводов:
Специальные средства:
- Используйте мягкую микрофибровую ткань для чистки экранов.
- Используйте специализированные жидкости для очистки экранов.
Домашние средства:
- Смешайте немного жидкого мыла с водой, протрите экран, а затем протрите его досуха.
- Разведите уксус с водой (1:1) и протрите экран, затем протрите его досуха.
Важно :
- Не давите на экран во время протирания.
- Не используйте стеклоочиститель или спирт, они могут повредить покрытие.
Помните, что чистота и уют в вашем доме зависит только от вас. Сделайте уборку легкой и приятной, используя полезные лайфхаки и наслаждайтесь результатом!
Напомним, мы уже писали, как избавиться от пыли в квартире надолго.
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