Будет свежим до весны: простые уловки хранения свеклы

Свекла является одним из овощей, которая может храниться длительное время при правильном уходе. Его можно хранить до весны, используя несколько методов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Самый популярный способ хранения — в погребе, где овощи засыпают песком или древесными опилками, что предотвращает гниение. Также можно использовать полиэтиленовые пакеты для подвалов, где свеклу хранят без ботвы, пишет hospodar.ua.

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Хранение в холодильнике возможно, но продолжительность хранения здесь ограничивается до двух месяцев. Для этого свеклу кладут в пакеты, контейнеры или заворачивают в фольгу. Этот метод подходит тем, кто не имеет подвала или погреба, но хочет сохранить свежесть овоща.

Другой способ – замораживание. Свеклу перед замораживанием следует очистить, нарезать и хранить в контейнерах или пакетах в морозильной камере. Такой овощ может храниться до одного года, что является идеальным вариантом для продолжительного хранения.

Как хранить свеклу в погребе. Источник: freepik.com

Традиционные методы хранения, как, например, в глине или песке, также позволяют сохранить свеклу на долгое время. Глиняный раствор защищает корнеплоды от вредителей и гниения, а песчаный слой с добавлением соли создает оптимальные условия для продолжительного хранения.

Важно также помнить о выборе свеклы для хранения. Лучше выбирать овощи среднего размера без видимых повреждений. Также не следует хранить свеклу вместе с фруктами, выделяющими этилен, поскольку это может ускорить ее порчу.

Регулярная проверка состояния свеклы поможет вовремя выявить повреждения и предотвратить порчу урожая. Поэтому, выбрав правильный метод хранения, вы сможете наслаждаться свежей свеклой на протяжении всей зимы.

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