Будет выглядеть стильно и в офисе, и на вечеринке: 8 модных вариантов маникюра в белых тонах.

Белый цвет – это вечная классика в маникюре. Он придает образу свежести, элегантности и чистоты. В 2024 году белый маникюр продолжает оставаться трендовым, но с новыми интересными интерпретациями. Рассмотрим несколько стильных идей для белого маникюра, которые подойдут для любого случая. Об этом пишет Радиотрек.

Классический белый маникюр

Однотонное покрытие: Простой и изысканный вариант, подходящий к любому образу.

Простой и изысканный вариант, подходящий к любому образу. Французский маникюр: Вечная классика, которая всегда выглядит ухоженно.

Вечная классика, которая всегда выглядит ухоженно. Минималистичный дизайн: Тонкие линии, геометрические фигуры, отрицательное пространство – отличный выбор для любящих лаконичность.

Белый маникюр с акцентами

Цветовые акценты: Добавьте яркие краски с помощью цветных полосок, точек, или рисунков на одном-двух ногтях.

Блестки: Перламутровые блестки придадут маникюру сияния и изысканности.

Перламутровые блестки придадут маникюру сияния и изысканности. Стразы: Декорирование стразами – отличный способ сделать маникюр более праздничным.

Декорирование стразами – отличный способ сделать маникюр более праздничным. Фольга: Фольгированные полоски или втирание придадут маникюру эффекту металлик.

Трендовые идеи белого маникюра 2024

Белый маникюр с дизайном "пламени": Драйвовый и нежный одновременно. Белый френч с плавным переходом в яркие оттенки, имитирующие пламя.

Двойной френч: Стильный и легкий в исполнении дизайн, который придаст вашим ногтям изысканность.

Стильный и легкий в исполнении дизайн, который придаст вашим ногтям изысканность. Винтажные цветы: Нежные цветочные мотивы на белом фоне создадут романтический образ.

Нежные цветочные мотивы на белом фоне создадут романтический образ. Белый маникюр с отрицательным пространством: Современный и стильный дизайн, позволяющий экспериментировать с разными формами и узорами.

Как сделать белый маникюр более интересным?

Комбинируйте текстуры: Соедините матовый и глянцевый финиш или добавьте бархатное покрытие.

Экспериментируйте с формами ногтей: Овальные, квадратные, миндалевидные – выбор формы зависит от ваших предпочтений и формы пальцев.

Овальные, квадратные, миндалевидные – выбор формы зависит от ваших предпочтений и формы пальцев. Выбирайте разные оттенки белого: Молочный, белый, кремовый – каждый оттенок придаст маникюру свою нотку.

Белый маникюр – это универсальный вариант, который подойдет к любому образу и случаю. Добавьте немного фантазии и ваш маникюр станет настоящим шедевром!

Напомним, мы уже писали о 7 признаках маникюра в стиле "old money".

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