Будете есть всю зиму: рецепт вкуснейших консервированных баклажанов

Консервация овощей – это не только способ сохранить лето в банке, но и настоящее удовольствие для тех, кто ценит домашние вкусности. Особенно вкусными получаются блюда из баклажанов, которые зимой становятся отличным дополнением к основным блюдам или простой закуской.

Одним из самых любимых вариантов есть баклажаны по-корейски. Этот ароматный и пряный салат расходится мгновенно, а гости точно захотят узнать, как его приготовить. Для этого нужно лишь немного времени и набор простых ингредиентов: свежие баклажаны, сладкий и острый перец, морковь, лук, чеснок, зелень и специи. Об этом пишет Униан.

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Пропорции:

килограмм баклажанов;

150 миллилитров масла (растительного);

чайную ложку соли;

150 граммов сладкого перца;

150 г лука;

острый перец;

350 граммов моркови;

100 граммов чеснока;

петрушку;

80 миллилитров уксуса (9%);

50 г сахара;

40 г приправы для корейской моркови.

Главное - соблюсти последовательность: сначала овощи обжариваются или бланшируются, затем маринируются с уксусом, специями и приправой для корейской моркови.

После нескольких часов настаивание все разлагается по банкам вместе с образовавшимся соком, стерилизуется и закатывается. Когда банки остынут, их можно спрятать в прохладное место и уже зимой наслаждаться результатом.

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