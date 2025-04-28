Будете иметь огромный урожай вкусности: секреты выращивания сладкой и большой малины

Чтобы летом получить обильный урожай большой и сладкой малины, весной нужно правильно подкормить растение. Первую подкормку проводят ранней весной.

В это время малина особенно нуждается в азоте, фосфоре и калии, которые содержатся в навозе. Об этом пишет издание "На пенсии".

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Как подкармливать:

Первая подкормка: Разведите 1 кг навоза в 10 литрах воды. Поливайте малину, тратя примерно 10 литров раствора на каждый метр насаждений.

Разведите 1 кг навоза в 10 литрах воды. Поливайте малину, тратя примерно 10 литров раствора на каждый метр насаждений. Вторая подкормка: Через две недели после первого полива обработайте малину раствором нитроаммофоски. Для этого 2 столовых ложки удобрения нужно растворить в 10 литрах воды.

Через две недели после первого полива обработайте малину раствором нитроаммофоски. Для этого 2 столовых ложки удобрения нужно растворить в 10 литрах воды. Третья подкормка: Когда появится завязь, малине понадобится дополнительное питание комплексными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий. Для этого можно использовать настой из трав и сорняков.

Напомним, мы где писали, когда сажать фасоль в открытую почву, чтобы был щедрый урожай.

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