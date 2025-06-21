Будете иметь роскошный сад: как улучшить процесс цветения лаванды

Лаванда давно завоевала сердца садоводов благодаря своему волшебному аромату, привлекательному виду и способности отпугивать насекомых. Но чтобы она радовала обильным и продолжительным цветением, одной любви к солнечным местам недостаточно. Важную роль в развитии растения играет правильная подкормка.

Даже если куст растет на идеальном участке, недостаток полезных веществ может свести на нет усилия. Неправильно подобранная почва, особенно слишком кислая или переувлажненная, сдерживает развитие. Лаванда также плохо реагирует на избыток азота, который приводит к активному росту листьев, но не стимулирует образование бутонов. Об этом пишет zahid.net.

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Чтобы поддержать цветение, лаванде нужно удобрение с преимуществом калия, фосфора и кальция. Одним из лучших натуральных средств является древесная зола. Это простое и доступное удобрение содержит все нужные минералы, стимулирующие появление цветов и улучшающие общее состояние куста. Для одного куста вполне хватает примерно десяти столовых ложек золы, которую следует равномерно рассыпать вокруг основания, осторожно перемешать с грунтом и немного увлажнить. Такую подкормку целесообразно повторять раз в несколько недель в период активного роста – с мая по август.

Кроме золы, лаванду можно подкармливать компостом, смешанным с песком или мелким гравием, что улучшает структуру земли. Доломитовая мука помогает обогатить почву кальцием и магнием, одновременно повышая его pH. Также полезны могут быть настои крапивы или хвоща полевого, которые не только питают, но и защищают растение. Но использовать их следует осторожно – в пасмурную погоду или в вечернее время, избегая чрезмерной частоты.

Чтобы лаванда цвела как можно дольше, важно регулярно удалять увядшие цветы. Это стимулирует образование новых бутонов. Удобрения лучше чередовать – совмещать органические с минеральными, избегая избытка азота. Полив должен быть умеренным, особенно в горшках, чтобы не повлечь загнивание корней.

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