Будете смеяться до слез: топ романтических комедий

Многие ищет идеальный фильм для просмотра со второй половинкой. И даже если вы планируете провести вечер наедине, хорошая комедия станет отличным способом поднять настроение и весело провести время.

РБК-Украина подготовила для вас подборку из веселых лент, которые гарантированно подарят отличное настроение.

"Почему он?"

Эта комедия рассказывает о знакомстве парня с родителями его возлюбленной. Сюжет полон неожиданных моментов и комических ситуаций, заставляющих смеяться до слез.

Консервативные родители, привыкшие к традиционным ценностям, встречаются с женихом своей дочери, который ничего не скрывает и говорит прямо. Но готовы ли они к такой откровенности?

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"Знакомство с родителями"

Культовая комедия, которая идеально подойдет для просмотра в День святого Валентина. Ведь каждый, кто строит отношения, однажды сталкивается с самым важным испытанием – знакомством с родителями второй половинки.

Что делать, если будущий тесть слишком заботится о дочери и не доверяет ее избраннику? Главному герою придется пройти настоящую проверку на крепость, чтобы завоевать расположение строгого отца.

Кстати, если фильм вам понравится, обязательно посмотрите продолжение – "Знакомство с Факерами", подарившее еще больше комических моментов.

Напомним, мы уже писали о топ-3 романтических комедиях, на которые стоит потерять время.

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