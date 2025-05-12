Будете собирать урожай ведрами: чем подкормить малину весной

Чтобы малина плодоносила несколько раз в год, важно правильно ее подкармливать именно благодаря этому растение получает силы для формирования новых плодов. Но ключевым фактором остается сорт: он обязательно должен быть ремонтантным.

Начинать следует с небольшой дозы азотного удобрения – избыток азота может привести к водянистым, кислым ягодам. Далее эффективно подпитать калийной селитрой и магнием, а в конце сезона отлично сработает даже обычная дрожжевая подкормка. Об этом пишет sloboda.

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Обрезка – еще один важный этап. Нужно удалить нижние листья, чтобы они не забирали влагу из почвы. Также обрезают лишние побеги для формирования кроны. Ветви не должны сталкиваться между собой – это поможет избежать грибковых заболеваний.

Если кусты хорошо развиты, следует установить опоры или обои, которые помогут поддерживать растения. Такая система обеспечивает лучшее опыление и равномерное освещение ягод солнцем.

Для защиты от вредителей можно высадить рядом с малиной бархатцы или календулы — эти растения обладают природными инсектицидными свойствами и помогут сохранить урожай без химии.

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